В прошлом году на 10% выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии должно стать приоритетом, заявил заместитель руководителя Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Дзинтарс Мозгис на заседании рабочей группы по сердечно-сосудистым заболеваниям в пятницу.

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По данным ЦПКЗ, в 2021 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 16 911 латвийцев, что на 10% больше, чем годом ранее.

Руководитель объединения пациентов ParSirdi.lv Инесе Мауриня отметила, что Covid-19 способствовал активизации различных заболеваний, поэтому выросло и количество пациентов, у которых развились сердечно-сосудистые заболевания. По ее словам, больные не контролировались и не лечились должным образом из-за таких причин, как страх заразиться Covid-19, отмена плановых посещений, отказ от регулярных визитов к врачу, что влияет на тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Маурини, нельзя говорить о среднестатистическом сердечно-сосудистом пациенте, поскольку риски заболевания у всех разные. Например, есть те, у кого болезнь обусловлена наследственностью, или пожилые пациенты с "букетом болезней".

По словам Маурини, в Латвии в первую очередь нужно улучшить доступность врачей, чтобы, например, резекненцу не приходилось ехать на обследование в Лиепаю. Сейчас пациентам приходится долго ждать в очереди на услуги, особенно оплачиваемые государством.

Во-вторых, следует проанализировать, сколько пациенты платят за лекарства, которые, например, снижают риск осложнений, риск смерти, потому что иногда у больного несколько диагнозов, то есть много лекарств, на которые часто не хватает средств.

Мауриня призвала разработать государственный план по улучшению сердечно-сосудистого здоровья.

Представитель Минздрава Санита Янка сообщила, что министерство рассматривает возможность составления такого плана, но в этом году этого не произойдет. В то же время план лечения сердечно-сосудистых заболеваний будет иметь смысл только при наличии необходимого финансирования.