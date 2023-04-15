В прошлом году за госсчет были проведены операции по реконструкции груди 318 пациенткам

В прошлом году 318 больным раком молочной железы были проведены реконструктивные операции на государственные средства, сообщила председатель правления Сети сотрудничества женщин Инете Иелите.

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В бюджете 2022 года правительство выделило на эти цели 850 000 евро.

Каждый год более чем у 1000 женщин диагностируют рак молочной железы, некоторым из них требуется реконструкция молочной железы для восстановления полноценного качества жизни. Реконструкция груди также необходима тем женщинам, которые преодолели рак молочной железы в предыдущие годы и перенесли онкологическую мастэктомию.

В прошлом году было запланировано 317 операций, выполнено 318, из них 44% — одноэтапные операции и 56% — отсроченные операции по реконструкции груди. В этом году запланировано 359 операций, по итогам двух месяцев выполнено 65 операций из запланированных 60. Время ожидания, в зависимости от стационара, составляет от двух до восьми недель. Кроме того, с 1 апреля финансируются послеоперационные специальные бюстгальтеры и другие хирургические материалы.

По словам Иелите, первый год программы показал, что больные раком груди в полной мере используют оплачиваемую государством возможность реконструкции груди.

Финансирование на эти операции стало доступным после коллективного заявления "О финансируемых государством реконструктивных операциях для больных раком молочной железы", подписанного 12 755 жителями Латвии и поданного в Сейм.