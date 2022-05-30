В прошлом году жители чаще всего сообщали о коррупции и неуплате налогов

В прошлом году жители информировали о нарушениях в работе разных учреждений 527 раз. Чаще всего сообщалось о коррупции, противоправных действиях должностных лиц и неуплате налогов, свидетельствует информация Госканцлярии.

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Закон о разоблачении, или Закон о "поднятии тревоги" (Trauksmes celšanas likums), вступивший в силу с 1 мая 2019 года, дает каждому право информировать ("поднимать тревогу") о замеченных в рабочей среде в публичном и частном секторе правонарушениях, которые угрожают интересам общества. Разоблачитель (информирующий о правонарушении, "поднимающий тревогу") — физическое лицо, сообщающее сведения о возможном правонарушении, которое может причинить вред интересам общества, если лицо считает эти сведения достоверными и они получены при выполнении трудовых обязанностей или при формировании правовых отношений, связанных с выполнением трудовых обязанностей.

В этом году планируется начать углубленную проверку закона с целью усовершенствовать систему, сообщил представитель Госканцелярии Инесе Кушке.

В прошлом году больше всего сигналов получила Служба госдоходов — 85 заявлений, а также Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией — 63 заявления.

Ежегодно растет число информаторов, которые обращаются в самоуправления. Самый резкий рост отмечен в Рижской думе, где в 2021 году был создан единый порядок для "поднятия тревоги". Также в прошлом году увеличилось количество информаторов, которые обращались в Государственную полицию, Генеральную прокуратуру, Инспекцию здравоохранения, Министерство образования и науки, желая заявить о нарушении.

В Госканцелярии отмечают положительную тенденцию — растет число обоснованных сигналов. Из поданных в прошлом году 527 заявлений, обоснованными признаны 156. Они переданы дальше для рассмотрения по существу.

Благодаря заявлениям, во многих случаях удалось предотвратить нарушения, улучшить организацию работу учреждений, улучшить процессы на предприятиях, условия работы и права сотрудников, изъять из оборота негодные продукты питания и др.