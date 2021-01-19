В психоневрологических больницах Латвии Covid-19 заражены примерно 200 пациентов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В настоящее время в психоневрологических больницах Латвии находятся 194 пациента с Covid-19, говорится в презентации Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи, представленной сегодня на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.

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Наибольшее количество пациентов с Covid-19 находится в больнице Gintermuiža в Елгаве — 65. Кроме того, Covid-19 был обнаружен у 38 сотрудников, а еще трое сотрудников были идентифицированы как контактные лица.

В Даугавпилсской психоневрологической больнице Covid-19 выявлен у 47 пациентов, а также у 47 сотрудников. Семь сотрудников являются контактными лицами.

В Стренчской больнице заразился 31 пациент и 11 сотрудников, в Акнистской — 26 пациентов и 41 сотрудник, еще несколько сотрудников являются контактными лицами.

Covid-19 был обнаружен у 13 пациентов и 10 сотрудников больницы Пиеюрас в Лиепае, еще один сотрудник является контактным лицом. Учитывая сложившуюся ситуацию, в настоящее время учреждение не принимает пациентов.

В Рижском центре психиатрии и наркологии в настоящее время находятся 12 пациентов, инфицированных Covid-19. Заражены также 39 сотрудников, а еще семеро являются контактными лицами. В Детской психоневрологической больнице "Айнажи" известно о двух больных сотрудниках и одном контактном лице.

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LETA

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LETA
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