В публичные помещения запретили входить без маски; работодателей обязали составлять списки контактных лиц

Лица, не надевшие защитную маску, не имеют права находиться в публичных местах в помещениях. Если же человек без маски пытается купить что-то или получить услуги, персоналу запрещено его обслуживать. Такое требование содержат принятые сегодня правительством поправки к законодательству, которые будут действовать во время пандемии Covid-19.

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С 19 ноября перестанут обслуживать людей без масок

Как сообщает LETA, в Министерстве здравоохранения пояснили, что введение запрета на обслуживание лиц, игнорирующих эпидемиологические требования, необходимо, так как часть латвийцев до сих пор используют защитные маски неправильно (не закрывая полностью нос и рот) или не пользуются ими вовсе.

Отмечается также, что данное требование вводится, чтобы не пришлось запрещать или чрезмерно ограничивать работу различных предприятий. Фирма или владелец здания, которое является публичным местом, должны обеспечить, чтобы внутрь не попадали люди без защитных масок на лице.

За невыполнение этих требований на организатора мероприятия, поставщика услуг или владельца здания будет распространяться административная ответственность.

Требование об обязательном использовании масок для лица в общественных помещениях вступит в силу 19 ноября.

Работодатель сам будет выявлять контактных лиц

Помимо этого, правительство приняло решение, что в случаях, когда будет выявлено, что инфицированный коронавирусом человек посещал коллектив (место работы, образовательное учреждение или детсад), Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) будет сообщать об этом руководству данного коллектива. Затем руководство обязано будет само выявить тех людей, которые были в тесном контакте с больным Covid-19.

Контактным лицом человека будут считать, если он находился в личном контакте (дистанция менее двух метров и более 15 минут) последние два дня до момента, когда больной Covid-19 получил извещение из лаборатории или обнаружил симптомы заболевания.

Также статус контактного лица распростанится на тех, у кого был:



физический контакт с больным (рукопожатие или обнимание)

незащищенный прямой контакт с выделениями больного (например, тот чихнул или кашлял на него)

контакт путем нахождения более 15 минут в закрытом помещении (рабочее помещение, комната для собраний, приемная итд.)

Руководство заведения, которое получило от SPKC извещение о больном, должно будет выслать в ответ составленный список контактных лиц, а также известить всех, кто находится в этом списке. Контактным лицам предписано уйти на самоизоляцию и связаться со своим семейным врачом.

SPKC, в свою очередь, передает список Национальной службе здоровья, которая поместит данную информацию в электронную систему. Списки сможет просматривать семейный врач.