В Пурвциемсе до декабря закроют движение по ул. Унияс и Г. Земгала гатве

В период со 2 августа по 15 декабря движение транспортных средств будет закрыто на Густава Земгала гатве — на участке от улицы Вайрогу до улицы Иерикю.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Также будет прекращено движение автотранспорта на улице Унияс — на участке от Густава Земгала гатве до улицы Старкю. Движение будет перекрыто в связи с проведением работ по первой очереди строительства Восточной магистрали — участка "улица Иерикю-улица Виеталвас".

Закрытые участки улиц можно объехать по улице Бривибас гатве и улице Лиелвардес.

Департамент сообщения приносит извинения за неудобства, вызванные строительными работами, и поясняет, что реализация проекта такого масштаба невозможна без изменения организации дорожного движения.

Первая очередь строительства Восточного шоссе реализуется в основном за счет Фонда сплочения Европейского Союза.