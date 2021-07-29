В Пурвциемсе до декабря закроют движение по ул. Унияс и Г. Земгала гатве
Foto: LETA

В период со 2 августа по 15 декабря движение транспортных средств будет закрыто на Густава Земгала гатве — на участке от улицы Вайрогу до улицы Иерикю.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также будет прекращено движение автотранспорта на улице Унияс — на участке от Густава Земгала гатве до улицы Старкю. Движение будет перекрыто в связи с проведением работ по первой очереди строительства Восточной магистрали — участка "улица Иерикю-улица Виеталвас".

Закрытые участки улиц можно объехать по улице Бривибас гатве и улице Лиелвардес.

Департамент сообщения приносит извинения за неудобства, вызванные строительными работами, и поясняет, что реализация проекта такого масштаба невозможна без изменения организации дорожного движения.

Первая очередь строительства Восточного шоссе реализуется в основном за счет Фонда сплочения Европейского Союза.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Madara Cosmetics рекомендует: какой макияж выбрать и как ухаживать за кожей летом
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе