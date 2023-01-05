В Пурвциемсе на чердаке девятиэтажки застрял ястреб: его вызволили сотрудники зоопарка

Сотрудники Рижского национального зоопарка и Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) спасли ястреба-тетеревятника, который проник на чердак девятиэтажного дома в Пурвциемсе и застрял там, сообщили агентству LETA в зоопарке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За помощью к зоопарку обратилась RNP, и 3 января под руководством специалистов зоопарка на чердаке окольцованный ястреб-тетеревятник был пойман.

В зоопарке пояснили, что ястреб-тетеревятник — широко распространенный в Латвии вид дневных хищных птиц, который достаточно часто встречается в городской среде. Он гнездится в парках и промышленных зонах высоко на деревьях, питается различными встречающимися в городе птицами — сизыми голубями и воронами. О результатах деятельности этой хищной птицы свидетельствуют кучи перьев на земле в некоторых парках.

Скорее всего, и в этом случае ястреб во время ловли голубей попал на чердак многоэтажного дома, но не смог найти выход.

Более пятнадцати лет назад специалисты Рижского зоопарка отправились спасать филина, попавшего в аналогичную ситуацию. Даже тогда птице ничего не нанесло вреда, и очень скоро после поимки она вернулась в привычную среду обитания в леса Иманты.

Связавшись с орнитологом Имантсом Яковлевым, который кольцевал эту птицу, выяснилось, что самец ястреба-тетеревятника был окольцован 20 мая 2022 года в Риге, в Плявниекском лесу. Птица была доставлена в Рижский зоопарк, где ее осмотрели и выпустили у озера Кишэзерс.

Согласно данным Латвийского центра кольцевания, ежегодно в Латвии окольцовывают в среднем 30 000 птиц и поступает около 500 сообщений о найденных окольцованных птицах.

Кольцевание птиц помогает изучить различные вопросы экологии и поведения птиц, получить информацию об основных путях миграции и местах зимовки птиц.

В настоящее время одним из основных направлений исследований Латвийского центра кольцевания является отслеживание изменений в популяциях птиц. Записывая данные и зная изменения, которые предупреждают о возможном сокращении численности вида, можно принять эффективные меры для его защиты.