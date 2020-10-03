В пятницу больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и Айзпутском крае
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Из 74 новых случаев Covid-19 в пятницу больше всего зарегистрировано в Риге, Даугавпилсе и Айзпутском крае, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Риге зарегистрирован 21 новый случай заболевания, и всего в столице болеет 252 человек. В Даугавпилсе число новых зараженных составило 14, общее количество составило 113.

По крайней мере 14 заболевших зарегистрировано в Ауйзпутском крае, где теперь 17 заболевших.

Девять новых зараженных в Кулдигском крае, где теперь 85 заболевших Covid-19.

Четверо новых заболевших зарегистрировано в Олайнском крае, где общее их количество составило 39, и три в Даугавпилсском крае, где теперь 10 больных.

Новые зараженные есть также в Юрмале, Талсинском, Огрском, Прейльском, Салдусском краях.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Даугавпилс
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