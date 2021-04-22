В пятницу и субботу латвийцы из приоритетных групп смогут получить вакцину Pfizer/BioNTech

В пятницу и субботу в нескольких крупных центрах вакцинации латвийцы из приоритетных групп смогут получить вакцину от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, сообщила представитель проекта вакцинации Агнесе Стразда.

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Прививки после регистрации на сайте "manavakcina.lv" смогут получить люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, люди, проживающие в одном домохозяйстве с тяжелобольными детьми и детьми с иммуносупрессией, лица, ухаживающие за тяжелобольными людьми, а также работники образовательных учреждений и сотрудники оперативных служб, если работодатель уже предоставил информацию о них в единой сети вакцинации ViVaT.

Жители могут удостовериться в своей принадлежности к приоритетной группе на сайте manavakcina.lv, где обобщена информация из базы данных Управления по делам гражданства и миграции, регистров заболеваний, списков компенсируемых лекарств, а также предоставленных отраслевыми министерствами списков профессий.

Если приоритетная группа открыта, никаких дополнительных документов или подтверждений не требуется.

Сайт manavakcina.lv в конце этой недели предлагает жителям возможность привиться от "Covid-19" в двух крупных центрах вакцинации — центре АТТА в Риге и центре вакцинации в Юрмальской спортивной школе. Оба центра будут открыты с 9:00 до 17:00 в пятницу и субботу.

Список крупных центров, которые будут проводить вакцинацию в пятницу и субботу, может быть дополнен, о чем будет публично объявлено.

В случае возникновения вопросов о работе центров, жители могут обращаться по бесплатному информационному телефону 8989.