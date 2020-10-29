В пятницу местами ожидаются ливни и туман
Foto: delfi foto

В пятницу почти по всей Латвии будет идти дождь. Местами он будет небольшим и кратковременным, местами ожидается ливень.

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Большая часть неба будет закрыта облаками. Из-за дымки будет ухудшенная видимость, местами туман будет более густым.

Ветер будет слабым, температура воздуха с утра будет в районе +5..+9 градусов, в середине дня поднимется до +8..+11 градусов.

В Риге будет облачно, ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый южный ветер, ночью похолодает до +7 градусов, днем потеплеет до +10 градусов.

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LETA

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LETA
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