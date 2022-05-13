В пятницу на Ратушной площади Риги были задержаны семь человек, возбуждено девять административных процессов
Foto: DELFI

Согласно информации, собранной Государственной полицией, в течение пятницы на Ратушной площади Риги полиция задержала в общей сложности семь человек и возбудила девять дел об административных правонарушениях.

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До 21.25 в районе Ратушной площади за несанкционированный сбор задержаны пять человек, один человек — за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию, еще один — за использование символов тоталитарных режимов.

В отношении одного лица возбуждено два производства по административным правонарушениям — за мелкое хулиганство и за отказ от ухода за ребенком, так как лицо осуществляло присмотр за несовершеннолетним ребенком, будучи в состоянии алкогольного опьянения (2,38 промилле).

В полиции заявляют, что продолжат работу в режиме повышенной готовности по всей стране и будут готовы отреагировать в случае необходимости.

Как уже сообщалось, сегодня у здания Рижской думы на Ратушной площади Русский союз Латвии (РСЛ) планировал провести собрание против сноса памятника в Пардаугаве. Собрание не было разрешено, РСЛ призвал жителей не участвовать в несогласованном мероприятия. Немногочисленные люди всего же пришли к зданию Ратуши. Также на Ратушной площади была задержана, но вскоре отпущена из полицейского участка на улице Гоголя европарламентарий, лидер РСЛ Татьяна Жданок.

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