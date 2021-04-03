В пятницу подтверждено 279 новых случаев Covid-19, скончался один человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 279 новых случаев Covid-19, умер один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет.

За прошедшие сутки доля положительных результатов проведенных на Covid-19 тестов составила 6,5%.

Такого небольшого количества смертей пациентов с Covid-19 не регистрировалось с ноября. Последний раз один человек с коронавирусом умер 7 ноября, а 22 ноября — ни одного. На данный момент умерло 1923 человека, заразившихся Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,2.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 103 867 человек.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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