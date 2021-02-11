В пятницу продолжится вакцинация высокопоставленных должностных лиц

В пятницу, 12 февраля, вакцину от Covid-19 получат ещё несколько высокопоставленных должностных лиц, избранных исходя из их обязанностей и роли в государственных процессах, сообщает Министерство здравоохранения.

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В Больнице им. Страдиня вакцину получат:

Председатель комиссии Сейма по вопросам национальной безопасности Марис Кучинскис,

Председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс,

Министр обороны Артис Пабрикс,

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс,

Генпрокурор Юрис Стуканс,

Министр экономики Янис Витенбергс,

Министр финансов Янис Рейрс,

Министр культуры Наурис Пунтулис,

Министр благосостояния Рамона Петравича,

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс,

Министр земледелия Каспарс Герхардс,

Министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс,

Бывший президент Латвии Раймондс Вейонис.

Решение на ранних стадиях вакцинации прививать должностных лиц принято согласно социологическим опросам - большая часть жителей считает, что это покажет пример остальному обществу, сообщает министерство. Все должностные лица получат вакцину производства AstraZeneca.