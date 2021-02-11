В пятницу продолжится вакцинация высокопоставленных должностных лиц

В пятницу, 12 февраля, вакцину от Covid-19 получат ещё несколько высокопоставленных должностных лиц, избранных исходя из их обязанностей и роли в государственных процессах, сообщает Министерство здравоохранения.
В Больнице им. Страдиня вакцину получат:
- Председатель комиссии Сейма по вопросам национальной безопасности Марис Кучинскис,
- Председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс,
- Министр обороны Артис Пабрикс,
- Министр внутренних дел Сандис Гиргенс,
- Генпрокурор Юрис Стуканс,
- Министр экономики Янис Витенбергс,
- Министр финансов Янис Рейрс,
- Министр культуры Наурис Пунтулис,
- Министр благосостояния Рамона Петравича,
- Министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
- Министр земледелия Каспарс Герхардс,
- Министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс,
- Бывший президент Латвии Раймондс Вейонис.
Решение на ранних стадиях вакцинации прививать должностных лиц принято согласно социологическим опросам - большая часть жителей считает, что это покажет пример остальному обществу, сообщает министерство. Все должностные лица получат вакцину производства AstraZeneca.