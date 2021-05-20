В пятницу Рига официально открывает купальный сезон: на пляжах столицы приступили к работе спасатели

В связи с официальным открытием купального сезона, в пятницу, 21 мая, с 11:00 до 12:00 на пляже Луцавсалы сотрудники Полиции Рижского самоуправления продемонстрируют профессиональные навыки и экипировку, в том числе проведут показательное спасение человека.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отметили в Рижской думе, во время купального сезона общественный порядок и безопасность отдыхающих на рижских пляжах в Вецаки, Вакарбулли, Даугавгриве, на озере Бабелитес, Румбуле, Луцавсале и Кипсале сотрудники Управления гражданской обороны и безопасности на воде Муниципальной полиции.

Полиция самоуправления Риги призывает отдыхающих быть благоразумными около водоемов, а также внимательно следить за детьми.