В пятницу со шпиля собора Св. Иакова снимут петушка, чтобы восстановить на нем позолоту
Foto: F64

В пятницу, 3 апреля, с 86-метровой башни собора Св. Иакова в Риге снимут петушка, чтобы отреставрировать его и восстановить позолоту, сообщил представитель Būvuzņēmums Restaurators Янис Ринькис.

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Петушок будет снят в присутствии главы Латвийской римско-католической церкви Збигнева Станкевича.

Датой основания собора считается 1225 год. В последний раз петушка снимали со шпиля 38 лет назад. В 1982 году на шпиле был установлен новый позолоченный петушок весом 43,7 килограмма.

Также в соборе недавно отремонтированы фасады, отреставрирована кирпичная стена, отремонтированы деревянные конструкции крыши и заменена кровля, установлена противопожарная сигнализация. Большинство работ выполняло Būvuzņēmums Restaurators.

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LETA

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LETA

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Вецрига Збигнев Станкевич Рига
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