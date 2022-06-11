В пятницу спасатели получили 33 вызова на ликвидацию последствий сильного ветра
Foto: LETA

Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) в пятницу, 10 июня, поступило 33 обращения в связи с разрушениями, причиненными сильным ветром, сообщили в службе.

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В большинстве случаев было необходимо убрать с дорог сломанные ветром деревья. В двух случаях деревья упали на автомобили, еще в одном — на электрические провода.

Больше всего вызовов — 15 — поступило в Латгале, в Видземе — девять вызовов, в Земгале — шесть, а по Риге — три.

Уже сообщалось, что в пятницу в Латвии бушевала гроза.

Из-за грозы вечером в пятницу, 10 июня, в восточной части Латвии было нарушено электроснабжение примерно 6800 клиентов АО Sadales tīkls. Наиболее крупные отключения электроэнергии зарегистрированы в Резекненском, Даугавпилсском, Лудзенском, Балвском, Краславском и Прейльском краях.

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