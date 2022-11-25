В пятницу утром местами в Латвии выпадет небольшой снег

Утром в пятницу, 25 ноября, в Латвии сохраняется облачная погода, местами пройдет снег, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Толщина снежного покрова на станциях наблюдений преимущественно не превышает трех сантиметров, местами в Латгале и Видземе составляет 4-6 сантиметров.

Температура воздуха — -1..-4 градуса, на Колке — +2 градуса. Дует слабый восточный, северо-восточный ветер.

В Риге облачно, выпадет немного снега, будет дуть восточный ветер порывами до 2-5 метров в секунду, температура воздуха — -1 градус.