В пятницу в Латвии — 805 новых случаев Covid-19, умерли 6 человек

В пятницу, 10 декабря, в Латвии выявлено 805 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 6 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (один человек), 70-79 лет (два человека), 80-89 лет (два человека). В числе умерших — двое не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, четверо были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 509,8 до 503,8 случаев.

Из зарегистрированных накануне пациентов с диагнозом Covid-19 — 449 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 356 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 11 068 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 261 463 человек.