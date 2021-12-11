В пятницу в Латвии — 805 новых случаев Covid-19, умерли 6 человек
Foto: LETA

В пятницу, 10 декабря, в Латвии выявлено 805 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 6 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (один человек), 70-79 лет (два человека), 80-89 лет (два человека). В числе умерших — двое не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, четверо были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 509,8 до 503,8 случаев.

Из зарегистрированных накануне пациентов с диагнозом Covid-19 — 449 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 356 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 11 068 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 261 463 человек.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (7) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим