В пятницу в Латвии подтверждено 32 новых случая Covid-19

В минувшие сутки в Латвии выявлено 32 новых случая Covid-19, летальных исходов не зарегистрировано, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшилась с 37 до 36,7 случая.

В пятницу было сделано 9065 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,4%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 137 863 человека. За время пандемии в Латвии умерли 2536 человек с Covid-19.