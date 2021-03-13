В пятницу в Латвии выявлено 578 новых случаев Covid-19, 11 человек скончались
Foto: LETA

За минувшие сутки было проведено 13 870 тестов на Covid-19, результаты 578 из них оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Получена информация об 11 умерших. Двое из них были в возрасте от 50 до 59 лет, один от 60 до 69 лет, один от 70 до 79 лет, шесть от 80 до 89 лет и один от 90 до 99 лет.

Доля положительных результатов составляет 4,2%. Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней — 402,3 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии в Латвии заболели 93 484 человека.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7674 человека. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 402,3 случая на 100 000 населения.

Перед выходными количество пациентов с Covid-19 в больницах значительно снизилось — с 697 пациентов в четверг до 642 пациентов вчера. В настоящее время в латвийских больницах почти вдвое меньше пациентов с Covid-19, чем было на пике в середине января, когда в больницах находилось более 1220 пациентов.

В пятницу госпитализированы 53 новых пациента с Covid-19, выписаны 95, в том числе трое переведены в другие учреждения. Болезнь протекает тяжело у 77 пациентов.

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