В пятницу в Латвию вернется солнечная погода
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В пятницу в Латвии будет меньше облаков и осадков, прогнозируют синоптики.

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Ночью местами в Видземе и Латгале пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер, на побережье он будет умеренным. Минимальная температура воздуха ночью — от +7 в Курземе до +16 на побережье Видземе.

Днем солнечная погода будет сменяться облаками, существенные осадки не ожидаются. Ветер будет дуть слабо и умеренно, с запада и северо-запада. Воздух прогреется до +18..+22 градусов.

В Риге ночью возможен кратковременный дождь, днем станет более солнечно. Будет дуть слабый и умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха будет +15 ночью и +19 днем.

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