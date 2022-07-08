В пятницу в западной и центральной части Латвии ожидаются грозы
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В пятницу в Курземе, а днем и в центральной части Латвии местами ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

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По всей стране будет облачно. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится северным ветром, на западном побережье порывы усилятся до 14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +19…+ 23 градуса.

Днем и вечером в Риге возможны кратковременные дожди с грозами. При слабом или умеренном южном ветре воздух прогреется до +21 градуса.

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