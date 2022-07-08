В пятницу в западной и центральной части Латвии ожидаются грозы

В пятницу в Курземе, а днем и в центральной части Латвии местами ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
По всей стране будет облачно. Ветер южный от слабого до умеренного, в Курземе сменится северным ветром, на западном побережье порывы усилятся до 14 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +19…+ 23 градуса.
Днем и вечером в Риге возможны кратковременные дожди с грозами. При слабом или умеренном южном ветре воздух прогреется до +21 градуса.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также