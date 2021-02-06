В пятницу вакцинацию от Covid-19 завершил 1171 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В пятницу вторую прививку против Covid-19 получил 1171 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В понедельник вторую дозу вакцины получили 1160 человек, во вторник — 1598 человек, в среду — 1280 человек, а в четверг — 1286 человек.

В свою очередь первую дозу вакцины в пятницу получили 123 человека.

Таким образом, с начала вакцинации первую дозу вакцины против Covid-19 получили в общей сложности 17 778 жителей Латвии, из которых 76% или 13 485 человек уже получили и вторую прививку, завершив вакцинацию.

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LETA

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