В пятницу выявлено 773 новых случая Covid-19, скончались 12 человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 773 новых случая Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Среди умерших два пациента в возрасте от 50 до 60 лет, один — от 60 до 70 лет, два — от 70 до 80 лет, пять — от 80 до 90 лет, два — от 90 до 95 лет.

За сутки сделано 10 157 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 282 человек, умерли 1443 человека.

Немного сократилось количество пациентов с Covid-19 в больницах — до 902 человек, в том числе у 812 — состояние средней тяжести, 90 человек находятся в тяжелом состоянии, пишет агентство LETA.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в больницы поступило 97 пациентов с Covid-19, выписаны были 114 человек, в том числе пять переведены в другие медучреждения.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии подтвержден у 10 574 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 554,3 случая.