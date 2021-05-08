В пятницу выявлено 786 новых заболевших Covid-19, 11 человек скончались

За минувшие сутки проведено 18 694 тестов на коронавирус, результаты 786 из них оказались положительными. Получена информация об 11 умерших.

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Четверо скончавшихся были людьми в возрасте от 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет и три — от 80 до 89 лет.

Доля положительных результатов тестов составляет 4,2%. Кумулятивная заболеваемость в течение 15 дней составила 438,1 случая на 100 000 жителей.

Число госпитализированных сократилось до 627. За сутки в больницы поступило 59 человек, выписалось 96. Из тех, кто сейчас находится в больницах, 77 находятся в тяжелом состоянии, 550 — в среднетяжелом. Процент тяжелых больных среди госпитализированных — 12,2%.

С начала пандемии из больниц выписались 12 280 человек.

Всего в Латвии с начала пандемии коронавирусом заболели 123 311 человек. Скончались 2208 человек с этим диагнозом. За последние недели заболели 8376 человек, так что все остальные заболевшие считаются выздоровевшими.