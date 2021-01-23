В пятницу выявлено 910 новых случаев Covid-19, 21 человек скончался

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 910 новых случаев Covid-19, скончался 21 инфицированный, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Один умерший входил в возрастную группу от 55 до 60 лет, восемь в группу от 60 до 70 лет, пятеро — в группу от 70 до 80 лет, еще четверо — в группу от 80 до 90 лет, трое в группу от 90 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 60 496 человек, скончались 1097 человек, что составляет 1,8% всех инфицированных.

В пятницу сделано 10 598 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.

Согласно расчетам агентства LЕТА, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 605,13 случая на 100 000 жителей. За последние 14 дней коронавирус подтвержден у 11 544 человек.