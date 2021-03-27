В пятницу выявлены 602 новых случая Covid-19, скончались пять человек

За прошедшие сутки выявлены 602 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались пять человек.

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Двое скончавшихся были в возрасте от 60 до 69 лет, один умерший был в возрасте от 70 до 79 лет, двое умерших были в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего за сутки проведены 14 627 анализов, доля положительных результатов составила 4,1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составил 379,1 случай на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом в Латвии заразились 100 716 человек.