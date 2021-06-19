В пятницу выявлены 84 новых случая Covid-19, скончались восемь человек

За прошедшие сутки выявлены 84 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о восьми умерших.

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Один скончавшийся был в возрасте от 60 до 69 лет, ещё один умерший был в возрасте от 70 до 79 лет, четверо умерших были в возрастной группе 80 - 89 лет, а двое были старше 90 лет.

Всего в пятницу проведены 8381 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 108,8 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 136 736 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в пятницу в больницы поступили 24 пациента с Covid-19. Всего в стационарах лечатся 229 пациентов, из них 37 в тяжелом состоянии.