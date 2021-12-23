В работах по очистке госдорог задействовано 50 единиц зимней техники

Утром в четверг в работах по очистке дорог в Латвии задействовано 50 единиц техники зимних служб, сообщает госкомпания Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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Сегодня утром из-за снега и обледенения местами в Латвии затруднено движение по основным и региональным дорогам страны. Заснеженные участки дороги чистят и посыпают противоскользящими материалами.

Для улучшения условий движения на дорогах работают 50 единиц зимней техники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs.

Сложные дорожные условия на участке Айнажского шоссе (A1) от поворота на Бирини до Айнажи, на рижских окружных дорогах (A4 и A5), на участке Даугавпилсского шоссе (A6) от Риги до Скривери. Также следует считаться с затрудненными условиями движения по Баускому (A7) и Елгавскому шоссе (A8).

Аналогичные проблемы на участке Лиепайского шоссе (A9) от Риги до перекрестка Апшупе, на Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Тукумса и от Стразде до Вентспилса, на участке Резекненского шоссе (A12) от Варакляны до Столбовки. Также осложнено движение по шоссе Гребнева-Медуми (A13) от Гребневы до Рушеницы и на Резекненской объездной дороге (A15).

По региональным дорогам сложно передвигаться в окрестностях Риги, Бауски, Елгавы, Лимбажи, Огре, Резекне, Талси.

LVC подчеркивает, что водители должны быть особенно внимательны при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, строго соблюдать дистанцию. На дорогах может образовываться так называемый черный лед: он невидим, и водитель ощущает его только в момент маневрирования - тормозя, маневрируя рулем и педалями.