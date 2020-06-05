В районах Риги на правом берегу Даугавы в пятницу не будет горячей воды
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В пятницу из-за проведения гидравлических испытаний в районах Риги на правом берегу Даугавы не будет горячей воды, сообщили агентству в ООО Rīgas siltums.

Горячей воды не будет в домах жителей Старой Риги, центра Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинькалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоты, Румбулы, Шкиротавы, Скансте и Петерсалы-Андрейсалы.

Возобновить подачу горячей воды планируется сегодня вечером, за исключением тех мест, где будут обнаружены повреждения.

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LETA

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LETA
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