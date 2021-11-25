В RAKUS создана спецгруппа для изучения высоких показателей смертности от Covid-19

Специалисты Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) создали особую рабочую группу для изучения высоких показателей смертности от Covid-19. Об этом в интервью программе Rīta panorāma рассказал глава правления

RAKUS Имантс Паэглитис.

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Специально созданная группа приступила к работе уже на этой неделе, в ее задачи входит углубленное изучение случаев смерти пациентов от коронавируса. Паэглитис сообщил, что группа была создана, поскольку есть "разные суждения" об отличиях по показателям смертности от Covid-19 в Латвии и других странах.

"Хотим понять, насколько эффективно или неэффективно оказалось использование методов лечения в RAKUS", — отметил Паэглитис.

По предварительным данным, показатели смертности среди пациентов, для которых диагноз Covid-19 был основным, особо не отличается от других стран — 15%, а в отделении интенсивной терапии —до 50%.

"Если сравнить RAKUS с другими больницами в мире, то этот показатель ничем особо не отличается", — указал Приедитис.

Отвечая на вопрос, отличается ли ситуация в случае, когда Covid-19 не является основным диагнозом пациента, Паэглитис подчеркнул, что часто сравнивают уровень смертности на 100 000 жителей.

"Понятно, что с ростом заболеваемости вырастет и смертность", — сказал председатель правления RAKUS, который пока не хотел говорить об общих показателях.

В целом, ситуация в Рижской Восточной клинической университетской больнице немного улучшилась, а количество пациентов постепенно снижается. На пике заболеваемости в больнице проходили лечение 400 пациентов с Covid-19, в настоящий момент — 250, из которых 40 — в тяжелом состоянии. Некоторые больные попадают на больничные койки уже в очень тяжелом состоянии, но Паэглитис не берется пока оценивать, по какой причине это происходит.