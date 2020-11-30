В рамках борьбы с Covid-19 планируется тестировать людей без симптомов

Чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19, планируется тестировать людей без симптомов заболевания, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом и спикером Сейма Инарой Мурниеце.

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Кариньш считает, что для ограничения заболевания нужно увеличить объемы тестирования.

Премьер отметил, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, распространению вируса в большей мере способствуют бессимптомные, невыявленные больные, которые заражают других.

"Нужно изменить и расширить наш подход", — сказал премьер.