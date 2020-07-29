В рамках региональной реформы отремонтируют 900 км региональных дорог

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) в сотрудничестве с Министерством сообщения подготовило предложения о программе стоимостью 300 млн евро, в результате реализации которой будет улучшена доступность краевых центров путем приведения в порядок 105 участков дорог общей протяженностью почти 900 км.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Программа инвестиций была разработана в сотрудничестве с Latvijas valsts ceļi и регионами планирования. Чтобы разработать список, VARAM попросило все регионы планирования в сотрудничестве с самоуправлениями подготовить и представить предложения, включающие перечень участков государственных региональных и местных дорог, которые необходимо восстановить в первую очередь.

Для ремонта некоторых важных участков автодорог решения были найдены уже в 2020 году, и на деньги из госбюджета претендуют только те участки дорог, которым необходимо дополнительное финансирование.

Планируется привести в порядок до 900 км государственных региональных и местных автодорог, перестройка и обновление которых являются приоритетными для осуществления административно-территориальной реформы.

В Рижском регионе планирования будет отремонтировано 183,29 км дорог за 54,6 млн евро, в Земгальском регионе планирования — 159,50 км за 51,2 млн евро, в Курземском регионе планирования — 137,18 км за 53,9 млн евро, в Латгальском регионе планирования — 235,04 км за 77,7 млн евро, а в Видземском регионе планирования — 162,98 км за 62,8 млн евро.

В 2021 году дополнительно необходимое финансирование составляет 93,76 млн евро, в 2022 году — 97,45 млн евро, а в 2023 году — 108,79 млн евро.

Планируется, что в 2021 году будут приведены в порядок автодороги общей протяженностью около 416 км, в 2022 году — 335 км, а в 2023 году — 127 км.

В Рижском регионе планируется отремонтировать 28 участков автодорог, в Земгальском регионе — 17, в Курземском регионе — 14, в Латгальском регионе — 26, а в Видземском регионе — 20.