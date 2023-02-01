В рамках уголовного процесса СГБ также оценит заявления Гревцовой о войне в Украине

В рамках начатого на этой неделе уголовного процесса Служба государственной безопасности (СГБ) также оценит публичные заявления депутата Сейма Глории Гревцовой ("Стабильность") о войне, развязанной Россией на Украине.

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В одном из своих роликов в "ТикТоке" Гревцова заявила, что на Украине идет гражданская война по всем нормам и канонам, когда украинский народ воюет против украинской армии.

"Это все, что я знаю. Так что не нужно тут спекулировать и рассказывать мне, что Россия на кого-то нападает. Я знаю, что происходит, я вижу, как украинцы воюют против своих же, но по всем меркам это гражданская война", — заявила депутат.

Это видео было опубликовано еще до сделанного 22 января видеообращения Гревцовой о ее посещении Латвийского музея оккупации.

В СГБ агентству LETA подтвердили, что о конкретном видео службе известно и, наряду с другой публичной деятельностью Гревцовой, оно будет оцениваться в рамках уголовного процесса, который начался 30 января.

Как сообщалось, СГБ завершила расследование в связи с публичными высказываниями Гревцовой во время посещения Латвийского музея оккупации и приняла в понедельник решение о начале уголовного производства.