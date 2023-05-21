В развитие микрорайонов Риги за пять лет планируют вложить более 36 млн евро

В развитие микрорайонов Риги за пять лет планируется инвестировать более 36 миллионов евро. Об этом сообщается в 1-й редакции Плана развития города на 2024-2028 годы, который Рижская дума вынесла на общественное обсуждение.

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Из указанных выше средств в 2024 году планируется потратить более 5 млн евро, в 2025 году — более 7 млн ​​евро, в 2026-м - более 8 млн евро, в 2026 году - свыше 6 млн евро, а в 2028-м - более 7 млн евро.

В целях обеспечения развития микрорайонов выделены три приоритетные группы.

В группе А наибольшие инвестиции в развитие инфраструктуры запланированы до 2028 года. Приоритетная группа B — это районы вторичного развития, где можно реализовать временные решения в период реализации плана и начать постоянное улучшение инфраструктуры. В группу С входят все остальные районы, где отдельные мелкомасштабные меры по улучшению инфраструктуры могут быть реализованы в течение периода реализации плана.

Согласно плану, в приоритетную группу А входят крупные жилые микрорайоны - Кенгарагс, Вецмилгравис и Ильгюциемс, малоэтажные районы смешанной застройки — Саркандаугава и Агенскалнс, а также район частных домов — Дарзини.

К категории B относятся микрорайоны Пурвциемс, Золитуде, Дзирциемс, Иманта, Московский форштат, Чиекуркалнс, Шампетерис и Засулаукс, а также Берини и Вецдаугава.

В категорию C входят Межциемс, Зиепниеккалнс, Югла, Плявниеки, Даугавгрива, Милгравис, Болдерая, Межапарк, Тейка, Торнякалнс, Бишумуйжа и Катлакалнс, Атгазене, Вецаки, Яунциемс, Плескодале, Булли, Берги и Мангальсала.

Для определения конкретных проектов и мероприятий проведут углубленный анализ. Планируется, что до конца 2025 года будут разработаны 15 концептуальных планов для микрорайонов групп А и В.

Цели концептуального плана будут реализованы при рассмотрении четырех основных направлений видения — идентичности, бизнеса, мобильности, открытого пространства.

План развития микрорайонов создан в соответствии с концепцией "15-минутного города", которая предусматривает, что основные услуги должны быть доступны горожанам в пределах 15 минут - пешком или на велосипеде - от места жительства.

Отмечается, что на всей территории города, вне зависимости от концепции районов, общественное открытое пространство будет продолжать развиваться в рамках различных программ самоуправления по благоустройству.