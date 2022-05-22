В реабилитационном центре "Вайвари" началось строительство нового здания

В национальном реабилитационном центре "Вайвари" (NRC "Vaivari") в Юрмале, который в этом году отмечает свой 30-летний юбилей, началось строительство нового здания. Об этом информирует председатель правления NRC "Vaivari" Анда Нулле.

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В новом корпусе NRC "Vaivari" будут оказывать амбулаторно-поликлиническую и ортопедическую помощь, здесь также расположатся центр протезирования и архив медицинской документации. Сооружения здания планируют завершить в 2023 году.

Новое здание будет построено на рекультивированной территории реабилитационного центра по адресу - Юрмала, проспект Асару 61. Раньше на этой территории располагались бассейн-охладитель и насосная подстанция, сейчас они снесены.

20 мая в фундамент будущего здания заложили капсулу времени. "Закладывая капсулу, мы отмечаем не только 30-летие реабилитационного центра "Вайвари", но и всей современной реабилитации в Латвии. За 30 лет NRC "Vaivari" сделал гигантский шаг от курортной медицины к международно признанному центру с передовым опытом. Здесь отлично работает команда образованных профессионалов, с помощью робототехники помогающая людям обрести здоровье. На мой взгляд, нам удается справляться с трудными вызовы", — отметила Нулле.

Глава NRC "Vaivari" подчеркнула, что курортная медицина — это хорошее дело, помогающее восстановить силы, но не решает серьезных проблем у пациентов, которым требуется вернуть способность ходить, двигаться или жить.

Foto: NRC “Vaivari”

В последние годы серьезным вызовом для NRC Vaivari стала реабилитация пациентов, в тяжелой форме переболавших Covid-19. Была разработана специальная реабилитационная программа и открыто новое отделение, предназначенное для пациентов, у которых после длительной интенсивной терапии наблюдается так называемый постреанимационный синдром.

В ближайшее время Национальный реабилитационный центр "Вайвари" будет готов к приему жертв войны в Украине. Анда Нулле напоминает, что в 2014 году центр уже принимал на реабилитацию пациентов, получивших травмы во время военных действий на Донбассе. Также регулярно здесь проходят реабилитацию украинские военнослужащие.

NRC Vaivari в Юрмале — лечебное учреждение, специализирующееся на реабилитации самых сложных пациентов. С 2014 года в Центре работают четыре программы реабилитации, аккредитованные в Европе (UEMS PRM). Для пациентов доступны дневной стационар, домашняя реабилитация и амбулаторные услуги.

Центр в основном предоставляет реабилитационные услуги, финансируемые государством, но спрос превышает финансовые возможности бюджета, поэтому он также доступен во всех сегментах платных услуг. Некоторые услуги уже несколько лет можно получить и в Риге, в амбулаторной реабилитационной клинике "Вайвари" на улице Виенибас гатве.

В 2020 году NRC Vaivari был аккредитован как резидентское обучение европейского уровня, Центр физической и реабилитационной медицины.