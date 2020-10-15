В реанимации лежат и сорокалетние пациенты с Covid-19
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За две недели в латвийских больницах в четыре раза выросло число больных Covid-19 в средне-тяжелом и тяжелом состоянии. В реанимацию попадают более молодые люди, чем весной -в частности, 34, 42, 44 и 66 лет, причем тяжелее приходится именно молодым, пишет со ссылкой на журнал Ir агентство LETA.

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Самый молодой из пациентов реанимации — мужчина 1988 года с двухсторонней пневмонией, высокой температурой, слабостью и кашлем — находится на грани между средним и тяжелым состоянием.

Руководитель отделения для больных Covid-19 Илзе Берзиня хотела бы "с мегафоном объехать всю Латвию", чтобы предупредить людей об осторожности. С начала месяца число госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло на 270% и значительно превышает весенние показатели.

Как пояснил инфекционист Уга Думпис, средне-тяжелое состояние отличается от тяжелого в основном необходимостью поддерживающей терапии, например, искусственной вентиляции легких, но это может быть и почечная недостаточность.

Смертность — не единственное, что беспокоит врачей. От Covid-19 бывают долгосрочные эффекты, выздоровление может потребовать нескольких месяцев.

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LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv

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