В рейтинг лучших университетов мира попали четыре латвийских вуза

В международный университетский рейтинг The Times Higher Education World University Rankings 2021 попали четыре латвийских высших учебных заведения — Рижский университет им. Страдиня (РСУ), Рижский технический университет (РТУ), Латвийский университет (ЛУ) и Латвийский сельскохозяйственный университет (ЛСУ).

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Самую высокую позицию из латвийских вузов занял РСУ, который попал в группу университетов, которые занимают места с 501-го по 600-е. На втором месте среди латвийских вузов оказался ЛУ (601-800), а РТУ и ЛСУ попали в группу вузов "1001+".

Рижский университет им. Страдиня по результатам рейтинга занимает второе место в странах Балтии после Тартуского университета, который в международном рейтинге вошел в группу "251-300". В Литве первое место среди вузов занимает Университет медицинских наук (601-800).

Всего в рейтинг вошли 1,6 тыс. учебных заведений из 99 стран и регионов мира. Вузы оценивали по 13 параметрам, объединенным в пять групп: цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета (возможность привлекать лучших сотрудников и иностранных студентов).

Первую строчку рейтинга шестой год подряд занял Оксфордский университет. Вторую поделили два вуза из США — Калифорнийский технологический институт и Гарвардский университет. В первую десятку попали также Стэнфордский университет, Кембриджский университет, Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Йельский университет и Чикагский университет.