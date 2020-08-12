В рейтинге школ по результатам международных олимпиад первое место сохраняет 1-я гимназия

В рейтинге школ по результатам международных олимпиад, который составляет фонд Атиса Кронвалдса, первое место в этом году по-прежнему сохранила 1-я Рижская государственная гимназия, сообщили агентству LЕТА в фонде.

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Эта школа набрала 123 очка и занимает первое место с большим отрывом. 2-е место сохранила Инженерная средняя школа Рижского технического университета — 16 очков, на третьем — Цесисская государственная гимназия, набравшая 15 очков. В первую пятерку лучших школ входят также гимназия Северных стран, рейтинг которой составляет 15 очков, и Гулбенская краевая государственная гимназия — 9 очков.

6-9-е места в рейтинге занимают четыре школы, набравшие по 6 очков — Приекульская средняя школа, 10-я Рижская средняя школа, Даугавпилсская государственная гимназия и Агенскалнская государственная гимназия. 10-13-е места (по 4 очка) заняли Рижский французский лицей, Друвская средняя школа, 2-я Рижская государственная гимназия, 1-я Олайнская средняя школа, 14-е место (3 очка) — 1-я Вентспилсская гимназия.