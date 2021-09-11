В Резекненском и Вараклянском краях пройдут выборы самоуправлений

На выборы Вараклянской краевой думы поданы четыре списка кандидатов, на мандаты претендуют 64 кандидата. В свою очередь, в выборах в Резекненскую думу участвуют восемь списков и 162 кандидата.

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Избирательные участки будут открыты с 7 до 20 часов.

Выборы в обоих этих краях проходят на три месяца позже, чем в других, так как на границы краев повлияло решение Конституционного суда, который запретил присоединение Варакляны к Резекненскому самоуправлению.

Право участвовать в выборах имеют граждане Латвии и стран-членов ЕС в возрасте от 18 лет, проживающие в Резекненском крае или Вараклянском крае не менее чем 90 дней до дня выборов или владеющие недвижимостью в соответствующем самоуправлении.

Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа. Избирательным документом является действующий паспорт или удостоверение личности. В паспорте не будет проставлена отметка об участии в выборах, а для обеспечения принципа "один избиратель — один голос" будет использоваться электронный регистр.

При регистрации избирателей работник избирательной комиссии отсканирует штрих-код паспорта избирателя или удостоверения личности с помощью смарт-устройства и убедится, что избиратель включен в список избирателей местного самоуправления и еще не участвовал в выборах. Кроме того, сотрудник участковой комиссии внесет информацию об избирателе в бумажный список, где избиратель должен будет расписаться для получения конвертов для голосования и бюллетеней.

Чтобы снизить риск распространения вирусной инфекции "Covid-19", избиратели должны соблюдать меры предосторожности на избирательных участках — держаться на расстоянии двух метров, дезинфицировать руки, использовать маску и собственную ручку.

Справочный телефон ЦИК 67049999 будет работать сегодня с 7 утра до полуночи.