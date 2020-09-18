В ночь на пятницу, 18 сентября, в результате пожара в Риге погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

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Около 4 часов пожарные получили вызов в многоквартирный жилой дом, где в подъезде было задымление, а в квартире на первом этаже горел диван и вещи на площади 12 кв. м. В задымленной квартире был найден погибший.

Всего с начала года в пожарах в Латвии погибли 56 человек.

В минувшие сутки ГПСС получила 383 вызова, из них десять на пожары, 337 на спасательные работы, а 36 вызовов были расценены как ложные.