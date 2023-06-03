В Rīgas satiksme не хватает 83 водителей автобусов

С 1 мая в Rīgas satiksme с целью удержать сотрудников водителям автобусов, а также работникам, которые обеспечивают содержание транспортных средств в техническом порядке, повышены зарплаты, сообщает агентство LETA. Однако размер заработка все равно значительно отстают от заработной платы в других странах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поэтому водители автобусов выбирают работу за границей. Есть водители, которые предпочитают работать даже в Германии, с зарплатой которых Rīgas satiksme не может конкурировать.

В настоящее время водитель автобуса, работающий полный рабочий день, получает от 1100 до 1200 евро после уплаты налогов.

Как сообщила глава Rīgas satiksme Джинета Иннус, восстановление трамвайного движения по мосту Брасы освободит несколько водителей автобусов, которые пока обеспечивают автобусное движение на закрытом трамвайном маршруте.

Предприятие продолжит работу над повышением заработной платы, улучшением внутренней рабочей среды и другими мерами, которые могут мотивировать сотрудников работать в Rīgas satiksme.

Rīgas satiksme — предприятие, полностью принадлежащее Рижскому самоуправлению. В 2021 году компания работала с оборотом в 161,117 млн ​​евро, что на 7,1% меньше, чем в 2020 году. Однако прибыль компании увеличилась в 3,1 раза и составила 3,049 млн евро.