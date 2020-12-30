В Rīgas satiksme рассказали о работе общественного транспорта во время комендантского часа
Foto: F64

С четверга, 31 декабря, до 3 января последние общественный транспорт Rīgas satiksme будет прекращать курсировать около 22:00. Последние рейсы будут отправляться из конечного пункта маршрута не позднее 22:00, сообщается в пресс-релизе Рижской думы и Rīgas satiksme.

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Это правило не будет распространяться только на автобус 22-го маршута, курсирующий между аэропортом "Рига" и улицей Абренес. Рейсы других маршрутов, которые по обычному расписанию отправляются с конечного пункта с 22:01, будут отменены. С учетом того, что окончательное решение о введении комендантского часа принято только в среду, 30 декабря, то сегодня общественный транспорт будет работать по обычному графику.

Rīgas satiksme с 31 декабря по 3 января начиная с 18:00 будет прекращать продажу билетов за наличные деньги в диспетчерских пунктах на конечных остановках маршрутов. В то же самое время будет сохраняться возможность приобрести за наличные деньги одноразовые билеты у водителей общественного транспорта.

Rīgas satiksme напоминает, что 31 декабря и 1 января общественный транспорт не будет бесплатным.

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