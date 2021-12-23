В Риге 138 человек получили травмы из-за неубранного снега

За зиму полиции Рижского самоуправления стало известно о 138 травмах, связанных с неубранным снегом. Об этом агентству LETA сообщили в отделе коммуникаций Рижской думы.

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Из-за неубранного снега муниципальная полиция начала уже 383 дела об административном нарушении. В основном они связаны с неочищенными крышами или со случаями, когда причинен вред — травма или повреждение имущества.

127 человек получили травму при падении на лед, а еще 11 пострадали из-за снега, который упал с крыш. Также получена информация о 45 машинах, поврежденных падающим с крыш снегом.

Административная инспекция Рижской думы начала уже 306 административных актов, связанных с неубранным снегом. Решение о принудительной очистке улиц принято по отношению к 258 адресам. Среди них в 108 случаях уборку осуществил муниципальный подрядчик, 18 адресов переданы на исполнение, а по 132 адресам уборку провели собственники или управляющие.