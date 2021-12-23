В Риге 138 человек получили травмы из-за неубранного снега
Foto: LETA

За зиму полиции Рижского самоуправления стало известно о 138 травмах, связанных с неубранным снегом. Об этом агентству LETA сообщили в отделе коммуникаций Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из-за неубранного снега муниципальная полиция начала уже 383 дела об административном нарушении. В основном они связаны с неочищенными крышами или со случаями, когда причинен вред — травма или повреждение имущества.

127 человек получили травму при падении на лед, а еще 11 пострадали из-за снега, который упал с крыш. Также получена информация о 45 машинах, поврежденных падающим с крыш снегом.

Административная инспекция Рижской думы начала уже 306 административных актов, связанных с неубранным снегом. Решение о принудительной очистке улиц принято по отношению к 258 адресам. Среди них в 108 случаях уборку осуществил муниципальный подрядчик, 18 адресов переданы на исполнение, а по 132 адресам уборку провели собственники или управляющие.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt