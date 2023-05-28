В Риге 29 мая общественный транспорт будет курсировать по расписанию рабочего дня

Несмотря на принятое в последний момент Сеймом решение объявить в Латвии понедельник, 29 мая, выходным, общественный транспорт Риги в этот день будет ходить по графику рабочего дня. Об этом сообщает Rīga satiksme в микроблоге Twitter.

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Как сообщалось, Сейм принял решение незадолго до полуночи воскресенья объявить понедельник, 29 мая, выходным днем ​​в честь бронзовых медалей, завоеванных латвийскими хоккеистами.

Такие поправки в закон "О праздничных, памятных и памятных днях" внесены для того, чтобы понедельник был праздничным днем.

При этом законом предусмотрено, что запланированные централизированные экзамены состоятся 29 мая.

Сборная Латвии по хоккею в матче за третье место на ЧМ-2023 со счетом 4:3 (ОТ) выиграла у сборной США и впервые в своей истории взяла бронзовые медали.