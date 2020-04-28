В Риге 466 заразившихся Covid-19, вирус распространился и на Икшкильский край

За прошедшие сутки по меньшей мере один случай заболевания Covid-19 был констатирован в Икшкильском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

В свою очередь в Риге было констатировано 13 случаев заболевания "Covid-19", что увеличило число заболевших рижан до 466 человек.

На сегодняшний день заболевание Covid-19 коснулось 69 самоуправлений. Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Баускский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлено 18 новых случаев заболевания Covid-19.

В целом с начала эпидемии в Латвии проведен 51 561 анализ на Covid-19, количество заболевших составляет 836 человек. Выздоровели 267 человек, 13 скончались.