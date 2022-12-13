В Риге автобусы и троллейбусы могут опаздывать на 35 минут, снег убирают 99 единиц техники

Если опоздания автобусов и троллейбусов может составлять 35 минут, то трамваи курсируют по расписанию, сообщило Управление коммуникации Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Риге во вторник утром к работам по уборке улиц и тротуаров от снега были привлечены 99 единиц техники. В Старой Риге тротуары чистят вручную.

Минувшей ночью в Риге выпало около семи сантиметров снега, местами на проезжей части образуется слякоть, что затрудняет движение.

Уборка проезжей части проводится в приоритетном порядке, начиная с главных городских улиц, мостов, путепроводов и велосипедных дорожек.

Очистка улиц от снега, посыпание противоскользящими смесями проводились ночью и продолжаются сейчас, а днем ​​будут повторяться. Улицы в микрорайонах с менее интенсивным движением убирают по мере необходимости, на них допускается легкий слой снега. Пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и автостоянки SIA Rīgas satiksme также очищаются от снега.

Самоуправление предупреждает жителей, что передвижение в некоторых местах может быть затруднено, так как уборочные работы проводятся постепенно, а на расчищенных участках через короткое время может образоваться новый снежный покров или лед.