В Риге будет ограничено движение во время собрания министров иностранных дел НАТО

В связи с проведением встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге будет закрыто движение, а также запрещены остановка и стоянка автомобилей у здания на улице Краста 60, а также на нескольких улицах в историческом центре Риги и возле Дворца культуры ВЭФ. При необходимости оставленный транспорт будет перемещен на ближайшее парковочное место. Общественный транспорт и пешеходное движение на объектах, которые посетит делегация, будут регулироваться по мере необходимости.

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До 17.00 четверга, 2 декабря, у здания по ул. Краста, 60 (ATTA centrs), а также на подъездных путях и объездных путях запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением оперативного транспорта и транспортных средств со специальными пропусками, выданными Службой государственной безопасности). Движение транспортных средств по улице Краста закрыто до 17.00 четверга, 2 декабря.

Остановка и стоянка транспортных средств (за исключением оперативного транспорта и автомобилей со специальными пропусками, выданными Службой государственной безопасности) также будут запрещены на некоторых улицах Риги.

С 22.00 воскресенья, 28 ноября и до 20.00 среды, 1 декабря будут запрещены остановка и стоянка по обе стороны бульвара Аспазияс, на участке от улицы Калькю до улицы Театра и на улице Театра, на участке от бульвара Аспазияс до улицы Вальню, а также на полосе местного движения на улице Краста, на участке и в направлении с улицы Огрес на улицу Гребенщикова.

С 7.00 понедельника, 29 ноября и до 20.00 среды, 1 декабря, такие же ограничения будут действовать на левой стороне улицы Элизабетес, на участке от улицы Базницас до бульвара Бривибас, и с обеих сторон улицы Базницас, на участке от улицы Элизабетес до улицы Дзирнаву, а также на левой стороне бульвара Райниса, на 30-метровом участке от улицы Кр. Валдемара и на участке от домов на бульваре Райниса 4 до улицы Реймерса. Также ограничения действуют на обеих сторонах улицы Реймерса, по обе стороны улицы Екаба, на участке от улицы Торня до улицы Кр. Валдемара, а также на стоянках возле домов на улицах Екаба 20/2 и Торня 4, а также как по правой стороне улицы Торня, на участке от площади Пилс 2 до улицы Ноликтавас, так и по обе стороны от улицы Пилс лаукумс, на участке от улицы Торня до улицы Маза Пилс (также и с пропусками Администрации Сейма).

В это время также запрещается останавливаться и стоять на правой стороне улицы Ноликтавас, на участке от улицы Торня до улицы Кр.Валдемара, и на левой стороне улицы Элизабетес, на участке от улицы Тербатас до улицы Кр.Барона, а также с правой стороны улицы Дзирнаву, на участке от улицы Заляс до улицы Антонияс, и с левой стороны улицы Заляс, на 30-метровом участке от улицы Дзирнаву в сторону улицы Мелнгалвью.

С 7.00 понедельника, 29 ноября и до 20.00 среды, 1 декабря, аналогичный запрет будет действовать на правой стороне улицы Кунгу, на участке от улицы Свару до улицы Грециниеку и на правой стороне улицы Грециниеку, на 50-метровом участке от улицы Кунгу до набережной 11 ноября, и на правой стороне бульвара Бривибас, от сквера Бауманиса до улицы Элизабетес.

С 22.00 понедельника, 29 ноября и до 17.00 вторника, 20 ноября, будет закрыта парковка возле здания на улице Ропажу 2 (Дворец культуры ВЭФ).

С 22.00 воскресенья, 28 ноября, и до 20.00 среды, 1 декабря, остановка и парковка будут запрещены на левой стороне бульвара Калпака, на участке от улицы Реймерса до улицы Кр.Валдемара, и по обе стороны улицы Кугю, на участке от улицы Триядибас до дома на улице Кугю 15, а также на левой стороне улицы Дзирнаву, на участке от улицы Заляс до улицы Антонияс, а также на правой стороне набережной 11 ноября, на участке от улицы 13-го января до улицы Марсталю и по обе стороны улицы Вальню, на участке от улицы Аудею до дома на улице Вальню, 49.

С 22.00 воскресенья, 28 ноября, и до 20.00 среды, 1 декабря будут ограничено движение транспортных средств (за исключением оперативного транспорта и транспортных средств со специальными пропусками, выданными Службой государственной безопасности), а также доступ транспортных средств к полосе местного движения улицы Краста, на участке и в направлении от ул. Огрес до ул. Гребенщикова. Движение общественного транспорта и пешеходов будет регулироваться по необходимости.

С 7.00 понедельника, 29 ноября и до 17.00 вторника, 30 ноября, будет закрыта для движения пешеходов, велосипедистов и электросамокатов на аллее Лиепу на бульваре Бривибас, 36 (здание Кабинета министров).