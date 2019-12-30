В Риге будет организован централизованный вывоз ёлочек

Начиная с сегодняшнего дня предприятие Clean R будет вывозить ненужные ёлочки из Риги, сообщает LETA.

Услуга по вывозу ёлочек доступна всем клиентам Clean R, в свою очередь, клиенты других операторов по вывозу мусора могут подать заявку по телефону 67111001 или по электронной почте kc@cleanr.lv.

Вывоз одной ёлочки стоит три евро, включая НДС. Заявку на вывоз надо подать своему оператору по вывозу мусора, специальный транспорт будет собирать ёлочки каждый понедельник.

Для клиентов Rīgas namu pārvaldnieks вывоз ёлочек будет бесплатным.

Предприятие просит оставлять ёлочки у контейнеров для мусора, а не пытаться их запихнуть в контейнер - это запрещено. Перед тем необходимо снять с ёлочки все украшения. После сбора они будут переданы на переработку.

Предприятие будет собирать ёлочки вплоть до 29 февраля.