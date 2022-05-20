В Риге будет открыт купальный сезон
Foto: DELFI Репортер

Сегодня в 12:00 на публичном пляже Луцавсалского залива состоится открытие купального сезона, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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В ходе мероприятия специалисты Рижской муниципальной полиции по безопасности на воде и гражданской обороне расскажут о новостях этого сезона, прошлом сезоне, а также продемонстрируют действия по спасению утопающего.

В этом случае в спасательных работах также будет задействован дрон, что является новшеством в работе спасателей муниципальной полиции.

О готовности купальных мест к сезону с точки зрения благоустройства расскажут представители департамента жилья и окружающей среды.

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